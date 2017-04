Maksuamet hoiatab: levimas on ettevõtetele suunatud petukiri

Ettevõtetelt palutakse kirja teel käibemaksukohuslase numbri info saatmist välismaisesse andmebaasi. Andmete saatmisega nõustub ettevõte järgneval kolmel aastal tasuma 771 eurot.

Maksu- ja tolliameti hoiatus:

Viimastel päevadel on meie poole pöördunud juba üle kümne ettevõtte, kellelt palutakse kirja teel käibemaksukohustuslase numbri (KMKR) info saatmist välismaisesse andmebaasi.

Lugeja jaoks on tegemist omakorda väikese tähelepanu testiga, sest hallis peenikeses kirjas on teavitus, et andmete saatmisega nõustub ettevõte järgneval kolmel aastal tasuma 771 eurot.

Seega olge tähelepanelikud ja eriti hoolikalt tasub lugeda just väikest kirja. Infot oma tehingupartneri KMKRi numbri olemasolu kohta saab täiesti tasuta nii meie kui üleeuroopalisest Euroopa Komisjoni registrist.