Maksuamet näitab pehmemat poolt

Maksu- ja tolliameti uue strateegia järgi algab suhtlus sõbralikust telefonikõnest ning probleemide korral saab ettevõtja ise enda maksuasjad korda ajada, kirjutab Äripäev.

"Iidamast-aadamast oli ju teada meie negatiivne maine avalikkuse silmis ja et meisse ei suhtutud väga hästi - maksumaksjate ja meie vahele oli piir tõmmatud. Leidsime, et selle piiri muutmiseks on vaja avatud suhtlust maksumaksjaga, et nad meid ei kardaks," ütles maksu- ja tolliameti kontrolliosakonna juhataja Jaanus Värk.

Kui vanasti algas maksuameti kontroll karmi käsuga andmed ja dokumendid esitada, siis nüüd on esimene samm viisakas telefonivestlus, kus amet palub selgitusi või juhib tähelepanu võimalikele vigadele.

