Maksuamet näitab ülekantava maksusoodustuse summat ka vallalistele

Tulude deklareerimisel näitab maksuameti kodulehekülg abikaasale üle kantava maksusoodustuse summat ka vallalistele ja vabaabielus olijaile, keda see võimalus tegelikult ei puuduta.

Amet põhjendab info kõigile kuvamist asjaoluga, et iga abielu ei pruugi olla registrisse kantud, kirjutab ERR.ee.

Sellest aastast alates ei saa abikaasad enam esitada ühist tuludeklaratsiooni, küll aga võivad nad oma maksusoodustusi jagada.

Inimestes on aga segadust tekitanud, et infot maksusoodustuse summa kohta, mida on võimalik abikaasale üle kanda, kuvab tulude deklareerimise veebileht kõigile inimestele, sõltumata nende perekonnaseisust.

Maksuameti avalike suhete juht Rainer Laurits ütles ERR-ile, et edasikandmise võimalust kuvatakse kõigile, kuna eelmiste aastate kogemus näitab, et kõik abielud ei pruugi olla kantud registrisse.

"Näiteks inimesed abiellusid välismaal ja oleksid pidanud andmed kandma ka Eestis registrisse, kuid seda ei teinud. Samuti on veel neid, kes on abiellunud Nõukogude ajal, kuid registris puudub märge selle kohta.

Kui me jätaksime neile isikutele kuvamata selle võimaluse, siis tekiks neile lisatöö deklaratsiooni esitamisel ja meil selle vastuvõtmisel," selgitas Laurits. "Igal juhul me pärast kontrollime, kas inimestel on olnud õigus maksusoodustusi üle kanda".

