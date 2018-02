Maksuamet on konfiskeerinud tuhandete eurode väärtuses krüptorahakaevandajaid

Krüptoraha kaevandamine Moskvas. Foto: Scanpix, Sputnik

Krüptorahabuum on kaasa toonud ka selle, et eestlased tellivad välismaalt hoogsalt kaevandusseadmeid. Tihtilugu jäädakse nendest tollis aga ilma, kuna need ei vasta Euroopa standarditele, kirjutab Geenius.ee.