Maksuamet püüab Läti alkorallitajaid kaameratega

Maksu- ja tolliamet püüab ebaseaduslikult Lätist odavat alkoholi toovaid edasimüüjaid kaameratega, kirjutab ERR.

Maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann selgitas, et piiriületuskohtadele paigaldatud numbrituvastuskaamerad fikseerivad juhud, kus sõidukiga käiakse korrapäraselt tihti Lätis ning viibitakse seal lühikest aega ehk umbes pool tundi, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Kasutades ära ka muud teavet, mida maksu- ja tolliamet kogub, tehakse vajadusel sõidukitele pistelisi kontrolle, et ebaseaduslikult suures koguses alkoholi üle piiri toovad inimesed kinni püüda. Selliste isikute arv on viimasel aastal järjest kasvanud.

Reitmann toonitas, et käitutakse riskianalüüsipõhiselt ning kaamerate eesmärk pole kindlasti õiguskuulekate tavakodanike tegevuse piiramine ega jälgimine. Oma tarbeks alkoholi ja muu kauba ostmine on täiesti lubatud ja okei.

Probleemiks on pigem Läti odava alkoholi edasimüüjate võrgustikud, mis on Reimanni sõnul küll tekkinud, kuid mitte sellisel määral, nagu aasta tagasi kardeti.

Andmekaitse inspektsiooni peadirektor Viljar Peep nentis, et kuigi kaamerate näol on tegu privaatsusriivega, kuid see on õigustatud ning täiesti seaduspärane.

Tema sõnul on maksuametil õigus siis teha sellist andmeanalüütikat, maksuluuret ehk nagu see seadus nimetab, riskianalüüse selleks, et võimalikke rikkumisi avastada.