Maksuamet saadab maksuvaba tulu kohta hoiatuskirju

Maksuparadiisi saate salvestus Foto: Andres Putting

ERR-i uudisteportaal kirjutas eile, et maksuamet on saatnud kolme kuuga välja umbes 90 000 e-kirja, teavitamaks inimesi, et neil võib tuleval aastal tekkida kohustus tulumaksu juurde maksta, kuna neile on arvestatud liiga palju tulumaksuvaba miinimumi. Ameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi selgitas Ärilehele, kes täpsemalt kirju saavad ja mida silmas pidada tuleb.