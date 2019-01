Maksuamet selgitab: kas jaanuaris makstud detsembrikuu palk läheb eelmise või selle aasta sissetulekute alla?

Kuna tulude deklareerimine läheneb – sarnaselt eelmiste aastatega saab neid esitama hakata 15. veebruarist –, on see pannud paljusid inimesi huvi tundma, kas neil tuleb tulumaksu juurde maksta või saavad nad hoopis riigilt raha tagasi.

Üks küsimus, mis selle käigus on tekkinud, puudutab neid inimesi, kelle eelmise aasta detsembrikuu palk maksti välja alles selle aasta alguses – kas sellisel juhul läheb see summa eelmise aasta või selle aasta sissetulekuna arvesse?

„Kui detsembri eest makstakse töötasu välja jaanuaris, siis läheb see juba 2019. aastatuluna arvesse,” sõnas maksuameti pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri.

Olukorrast võidab 64% eestlastest

Nii võib sellest olukorrast kõige enam võita selline inimene, kelle palgapäev enne 2018. aastat oli kuu lõpus, kuid 2019. aastal näiteks töökohavahetuse järel nihkus kuu algusse, sest möödunud aasta tulu arvestatakse tal siis ainult 11 kuu sissetulekute alusel.

Mullu kehtima hakanud maksureformi tulemusel pidi peaminister Jüri Ratase sõnul sellest võitma 86% töölkäijatest. Tänaseks on rahandusministeeriumi poolt avalikustatud mõjuanalüüsist selgunud, et reformist võitjate osakaal on tegelikult väiksem, 64%. Tuli välja, et peaministri poolt välja käidud numbri sisse olid arvestatud ka need, kelle jaoks reformi tulemusel midagi ei muutu.

Küll aga pani tulumaksureform tõenäoliselt suurt osa Eesti inimesi süvenema rohkem oma sissetulekutesse, sest eelmise aasta alguses tuli raamatupidajatele teada anda, kui suures osas maksuvaba tulu peaksid nad inimese sissetulekult arvestama.