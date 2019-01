Maksuamet selgitab: kas välismaal saadud stipendiumist peab maksuametile teada andma ja tulumaksu maksma?

Maksuameti avalike suhte juht Rainer Laurits selgitab, et stipendium on maksuvaba, kui seda maksab ülikool üliõpilasele. „Sellist stipendiumi, mis on tulumaksuseaduse alusel maksuvaba, ei pea deklareerima,“ kinnitas ta.

Tulumaksuseaduse § 19 lõike 5 punktide 2 ja 3 kohaselt ei maksustata tulumaksuga stipendiumi:

mida maksab oma õpilasele või üliõpilasele Eesti Vabariigi haridusseaduses nimetatud õppeasutus või sellega samaväärne välisriigi õppeasutus.

mida maksab üliõpilasele riigi või kohaliku omavalitsuse teadus- ja arendusasutus või avalik-õigusliku juriidilise isikuna või sellise isiku asutusena tegutsev teadus- ja arendusasutus seoses tema õppe- ja teadustööga.

Stipendiumi mõiste on tulumaksuseaduse § 19 lõikes 7:

Stipendium käesoleva seaduse tähenduses on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks.

Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.