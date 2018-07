Maksuamet Tallinnas ümbrikupalgaga vahele jäänud Aasia söögikohast: ka ümbrikupalgaga nõustuja vastutab

Kehtiva seaduse järgi juba lasub ka töötajal ümbrikupalgaga nõustumisel vastutus. Kui töötaja on tööandja maksukohustuste rikkumisest ja ümbrikupalga maksmisest teadlik ja sellest ise huvitatud, siis vastutavad tulumaksu tasumise eest nii tööandja kui ka töötaja solidaarselt. Töötajal tuleb saadud töötasu deklareerida tuluna oma tuludeklaratsioonis ja tasuda tulumaks oma tuludeklaratsiooni alusel.

Solidaarsuse rakendamine on üks võimalikke meetmeid, mida seni veel kaalume, et ümbrikupalga probleemiga tõhusamalt tegeleda, teatas MTA vastuseks küsimusele, et kas ka töötajad hakkavad ümbrikupalga vastuvõtmisel trahvi saama.

„Maksu- ja tolliamet (MTA) avastas ümbrikupalkade maksmise ühe hiljutise Tallinna kesklinnas asuva Aasia restorani kontrolli käigus, mille tööjõumaksude arvestamist ja deklareerimist kontrolliti tagant järele alates märtsist 2016 kuni veebruarini 2017. aastal. Ettevõtte kontrolli alustati ette teatamata külastusega nende tegevuskohta, kus avastati, et kümnele töötajale ei ole täies ulatuses deklareeritud töötasu väljamakseid,“ ütles MTA maksuauditi osakonna üksuse juht Oscar Õun. “Kontrolli tulemusel suurenes ettevõtte maksukohustus ligi 12 000 euro võrra.“