Maksuameti ja politsei reid: uue kohtumaja ehituselt tabati seaduserikkujaid

Maksu- ja tolliamet ning politsei ja piirivalveamet (PPA) korraldasid eile Lubja tänava uue kaasaegse kohtumaja ehitusel reidi, mille tulemusel tabati üks registreerimata töötaja ning 15 välismaalaste seaduse rikkujat

Maksu ja tolliameti avalike suhete juht RaIner Laurits selgitas, et amet kontrollis ehitusel töötamise registreerimist. Valdavalt olid tema sõnul ehitusel viibinud töötajad kõik registreeritud, kontrollitud 98 töötajast vaid ühel puudus registreering.

PPA avastas rikkumisi rohke. PPA pressiesindaja Olja Kivistik kinnitas, et piiri- ja migratsioonijärelevalve talituse ametnikud avastasid kokku 15 välismaalaste seaduse rikkumist.

Kolmel Valgevene Vabariigi kodanikul tunnistati lühiaegsed viisad kehtetuks sel põhjusel, et nende viibimise eesmärgi ja tingimuste kohta esitatud põhjendused ei olnud usaldusväärsed. Neile koostati lahkumisettekirjutus, mis kohustab neil Eestist ja Schengenist lahkuda 7 päeva jooksul.

Tallinna uue kohtumaja tellija on Riigi Kinnisvara AS (RKAS), ehituse peatöövõtjad on AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ning OÜ Astlanda Ehitus. Mullu novembris allkirjastatud ehituslepingu maht on 29,9 miljonit eurot ning kohtumaja peaks valmima 2018. aasta kevadel. Uude kohtumajja kolib praegu kolmes hoones asuv Harju Maakohus, Põhja Ringkonnaprokuratuur ning Registrite ja Infosüsteemide Keskus.