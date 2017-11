Maksuameti juht: aktsiisid, ümbrikupalgad, ametiautod – kõik taanduvad lõpuks maksumoraalile

Maksuameti juhi Valdur Laidi sõnul on Lätist teistele alkoholi toomine karistatav, ent ühtlasi ta tunnistab, et tõendada on seda äärimiselt keeruline. Foto: Tiit Blaat

•• Maksu- ja tolliameti juht Valdur Laid rõhutab, et naabrimehele Lätist õlle toomine on seadusrikkumine.



•• Maksusüsteemi lihtsus on oluline, aga sama tähtis on ka õiglus, tõdeb Laid.



•• Laidi sõnul tekitab ametiautode küsimus suurt kära, sest kardetakse kaotada firmadele väga soodsaid olusid.