Maksuameti juht: ootan poliitikutelt vähem loosunglikke lubadusi

"Ootaks poliitikutelt arusaama, et millised on need probleemid ja küll siis ekspertide, ministeeriumite ja meie abiga leiame need lahendused. Mida tahaks vähem näha, on need slogani tasandil lubadused, millest inimesel on küll lihtne kinni võtta, et mina saan nii või naa palju vähem või rohkem, aga tegelikkuses ei ole Eesti ühiskonna probleem, et palju ühele või teisele inimesele raha kätte jääb," rääkis Laid teisipäeval Eesti Televisiooni saates "Esimene stuudio", vahendab ERRi uudisteportaal.

Laidi sõnul on vaja Eestis maksurahu. "Maksutahe on sõltuvuses sellest, et süsteem oleks õiglane ja arusaadav. Pidevad muutused tekitavad arusaamatust ja trotsi riigi vastu," rääkis Laid.

MTA seisukoht on Laidi sõnutsi, et vabatahtlikku maksutahet mõjutab süsteemi lihtsus. "Makse makstes tuleb teadvustada, et maksame arstiabi, õpetajate palkade ja sotsiaalteenuste eest."

Alates 15. veebruarist saavad Eestis inimesed hakata esitama tuludeklaratsioone ning esimesed tagastused tehakse veebruari lõpus, kuid Laidi kinnitusel ei tasu siiski meeleheitlikult kiirustada. "Tagastus ei hakka toimima nii, et esimesed deklareerijad saavad esimestena tagasi, kõik saavad märsikuu jooksul, pole põhjust kiirustada."