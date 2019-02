Maksuameti juht valimislubadustest: probleemid algavad inimestest, nende hoiakutest ja arusaamistest. Seetõttu ma ei tähtsustaks erakondade programme

Vastusena küsimusele, kas erakondade valimisprogrammides on ettepanekuid maksumuudatuste osas, mida oleks MTA hinnangul raske sisse viia, vastas Laid, et maksumuudatused ja maksuseadused ei likvideeri ühtegi probleemi.

"Probleemid algavad inimestest, nende hoiakutest ja arusaamistest ning seetõttu ma ei tähtsustaks erakondade programme. Need on lihtsad ja konkreetsed lubadused. Aga mis on see probleem, mida me selle maksumuudatusega üht või teistpidi lahendada üritame ja kuidas see tervikuna riigi vaatesse sobitub?" kirjeldas ta.

„Ma ei tahaks ühegi erakonna ega planeeritava ettepaneku ümber täpsemalt arutada. Need on poliitilised otsused. Ma soovitaks rohkem tähelepanu pöörata sellele, kuidas muuta hoiakuid sinnapoole, et inimesed tunnetaks, et see on meie riik ja maksuraha läheb meie riigi ülesehitamiseks. Ja seal on olulised läbipaistvus, arusaadavus ja inimeste tunne, et mingites kohtades on tal rohkem võimalik otsustada, kuhu tema maksuraha läheb või mida selle eest tehakse," lisas Laid.

Ka rääkis maksu- ja tolliameti juht, et asutus panustas mullu Praxise eestvedamisel korraldatud maksupoliitika töötubadesse ja valminud teemapaberisse. „[Teemapaber] oligi aluseks sellele, mille põhjalt erakonnad võisid saada faktipõhist infot tegelike probleemide kohta, mitte lihtsalt mõelda maksumuudatuste kaudu populaarsete loosungite peale," lausus ta. Siiski märkis Laid, et erakondade huvi selle vastu oli leige.

„Maksud on lihtne loosung, aga sisuliste küsimuste kaudu tegelikesse probleemidesse süvenemine võib mõnikord rohkem aega võtta. Ametnikud ei aja mingit oma rida, vaid püüavad vaadata, kuidas asi riigis tervikuna paremini toimiks," lisas Laid.