Maksuameti nõue piimaärimehe vastu kahanes riigikohtus 150 000 euro võrra

Praegu tegutseb Aivar Häelmi firmale kuuluvas hoones majutusasutus, kuid see piimaärimeest kaotusest riigikohtus ei päästnud.

Tuntud piimaärimehe Aivar Häelmi firma peab riigile tagasi maksma 106 000 eurot käibemaksu, ent pääses kopsaka tulumaksunõude tasumisest.

Lõuna-Eesti tuntud piimaärimees, Reformierakonda kuuluv Põlva Piima omanik Aivar Häelm on ka OÜ AH Seenior omanik. Sellele ettevõttele kuuluvad Otepääl Pühajärve külas Lehe kinnistu puhkemaja ja Taevaskojas Prangeli kinnistul asuvad kontoriruumid ning ettevõte arvas ehituseks kulunud summadelt käibemaksu maha. Maksuamet aga nägi looduskaunitesse kohtadesse ja suvilarajooni püstitatud hoonetes firmaomanike isiklikuks otstarbeks ehitatud eramaju-suvekodusid. Maksuametit ei veennud ka see, et ärimees rentis pärast põhjaliku maksumenetluse algust 2012. aastal Otepää kinnistu kümneks aastaks välja, sest üürnikuks hakkas teine Häelmiga seotud äriühing, põllumajandusühistu Muhepiim, mille juhatusse Häelm ise kuulub.