Maksuameti uus plaan: restoraniarve otse nende süsteemi

Võitluses ümbrikupalkade maksmise vastu kaalub hotellide ja restoranide liit koos maksu- ja tolliametiga võimalust ühendada toitlustusasutuste kassasüsteemid maksuametiga.

„Kui me räägime koostööst hotellide ja restoranide liiduga, siis nendelt on laual ettepanek – teeme selle kassasüsteemi registreerimise ära,“ ütles ameti peadirektor Valdur Laid esmaspäeval eetrisse jõudvas raadiosaates „Maksu- ja tolliamet annab nõu“, kirjutab Äripäev.

„Kui sa ostad päevaprae, siis see registreeruks kohe kassasüsteemi kaudu maksuameti andmetes. Siis sul pole võimalik pärast öelda, kui sa müüd 20 päevapraadi, et tegelikult osteti 2, ja ülejäänud 18 võtad mustaks kassaks ja maksad sealt ümbrikupalka,“ selgitas Laid.

Laidi sõnul soovib hotellide ja restoranide liit, et iga ost registreeruks nii, et pärast saab seda võrrelda maksulaekumistega. „Sul ei ole võimalik teha trikki, et mängid kassaga päeva lõpuks nii, nagu tahad,“ ütles Laid.

