Maksuametist saadud nõu läheb pärijale kõvasti maksma

Suvel ema kaotanud noor naine sai päranduseks remonti vajava maja ja teise pensionisamba. Et maja remondiks laenu saada, oli vaja see enne paremasse korda kõpitseda, mistõttu otsustas naine pensionisamba osakud rahaks teha. Igaks juhuks võttis ta ühendust ka maksuameti infoliiniga, et selgitada välja, ega see otsus lisaks tulumaksu tasumise kohustusele kuidagi tema maksuvaba tulu ei mõjuta. Ametnik rahustas pärija maha.

"Ta ütles, et kui maksud on makstud, siis ei mõjuta see neid pensioniosakuid kuidagimoodi," kirjeldas maksunõu küsinud Elisabeth.

Suur oli aga ema kaotanud naise üllatus, kui pärast pensionisamba rahastamist sai ta maksuametist kirjaliku hoiatuse, et tema tänavune maksuvaba sissetuleku limiit on ületatud ja järgmiseks suveks tuleb maksuametile 820 eurot tagasi maksta.

"Niigi maksan suurt majalaenu, kõik raha on põhimõtteliselt juba läinud maja kordategemisele. Ikkagi ebameeldiv üllatus, sest mulle öeldi, et kui soovin seda ajatada, siis on vaja hakata intresse maksma," ütles Elisabeth.

