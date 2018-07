Maksud Lätti? Taxify omanikud registreerisid ettevõtted lõunanaabri juurde

Mai lõpus küsis Ärileht Markus Villigult, miks on Taxify valinud peakontori Eestisse jätta ja kas see võib tulevikus muutuda. Toona vastas Villig, et nende otsus näitab Eesti tehnoloogiavaldkonna kiiret arengut. "Kümme aastat tagasi polnud Eestis veel inimesi, et ehitada sellisel skaalal ettevõtteid, kuid nüüd on see kogukond siia tekkinud. Tulevikus võimaldab see kindlasti teistel ehitada Eestisse veel suuremaid ettevõtteid, ilma et peaks peakontori välismaale kolima," ütles ta.