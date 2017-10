Maksuekspert Ardo Ojasalu: sotsiaalmaks tuleb ümber teha

Inimese panuse maksustamine ligikaudu 50% maksuga (sotsiaalmaks ja tulumaks kokku) on arulage, leiab maksuekspert Ardo Ojasalu. Maksubaasi laiendamine on möödapääsmatu.

Eesti maksusüsteem on kinni jäänud eelmisse sajandisse. Me maksustame sisuliselt ainult kahte majandusprotsessi: töötamist ja tarbimist.

See tagab küll Eesti maksusüsteemi lihtsuse ja töökindluse, kuid on juba pikka aega takistanud majanduse arengut seal, kus inimese panusel on suur osakaal.

Allikas: Äripäev