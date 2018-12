Maksuekspert: jõulupeo asemel tasub inimestele rohkem palka maksta

Janus Paurmani kinnitusel peab ettevõtte jõulupeole kulutatud summa pealt tasuma erisoodustusmaksu. “Erisoodustusmaks on küllalt kulukas ning koosneb tulumaksust ning sotsiaalmaksust, mis tähendab, et igale kulutatud sajale eurole peab ettevõte riigile 66,25 eurot lisaks makse tasuma,” rääkis maksuekspert.

Ta lisas, et erisoodustusmaks läheb üldisesse riigipotti ja inimene selle pealt endale mingit isiklikku eelist ei saa. “Kui aga sama raha maksta inimesele boonuse või palgana, siis läheb see summa tema isiklikku palgafondi, mille arvelt suureneb tulevikus pension, emapalk ning haiguspäevade tasu,” lausus Paurman.

Ta märkis, et ühisüritustel on palju eeliseid suuremast motivatsioonist kuni meeskonnavaimu tugevdamiseni, aga töötaja jaoks pole see siiski rahaliselt kasulik. "Seega tasub ettevõtetel tulevikus kaaluda, kumb on töötajatele tegelikult parem. Ja kas inimesed eelistaks saada rohkem sotsiaalseid hüvitisi ning palka, mille eest korraldada endale ise jõulupidu,” ütles maksuekspert.