Ringkonnakohus tühistas eile osaliselt Henry Kallase süüdi mõistnud maakohtu otsuse maksukuriteo eest, kuid ta jääb siiski kaheaastasele katseajale.

Kallase kaitsja Aivar Pilv selgitas, et Tallinna Ringkonnakohtu 9. jaanuari otsusega rahuldati osaliselt apellatsioonkaebus ning kohtualune mõisteti õigeks karistusseadustiku § 389-1 lõige 2 järgi esitatud süüdistuses ehk maksude deklareerimata ja tasumata jätmises. Samuti mõistis ringkonnakohus Henry Kallase kasuks välja õigusabikulud summas üle 24 000 euro.

Vandeadvokaat Pilve hinnangul on kohtulahend olulise tähtsusega nii jälitustegevuse põhimõtete hindamisel kui ka tulumaksuseaduse selgitamisel.

"Ringkonnakohus nõustus tõendite hindamisel kaitsjate seisukohaga osade jälitustegevuslubade nõuetele mittevastavuses ning viitas riigikohtu poolt rõhutatud nõuete eiramisele. Seetõttu ei pidanud ringkonnakohus võimalikuks tugineda nende lubade alusel saadud infole."

Kallase kaitsjate sõnul ei nähtunud jälitustegevuseks antud kohtumäärusest selgeid põhjendusi, millistest asjaoludest ja olemasolevatest tõenditest tulenevalt on isiku suhtes olemas põhjendatud kuriteokahtlus.

Kohus ei lugenud piisavaks ka maakohtu põhjendust jälitustoimingu eelduste olemasolust, mille kohaselt on tegemist peitkuriteoga. Kohus on kohustatud enne jälitustoimingu lubamist alternatiivsete tõendamismeetodite kasutatavust talle teadaoleva teabe alusel kaaluma, kuid antud asjas see kohtu põhjendustest ei nähtu. Kohtu poolt varem antud jälitustegevuse lubadest ei selgunud, miks on tõendite kogumine muude menetlustoimingutega välistatud või oluliselt raskendatud.

Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistas Kallast maksukuriteos, mille tagajärjel jäi riigile laekumata üle 410 000 euro makse.

Süüdistuse kohaselt ostis Henry Kallase juhitud osaühing 2011. aasta kevadel Tallinnas Tornimäe kvartalis ligi pool miljonit eurot maksnud korteri ja deklareeris selle äriotstarbel soetatud kinnisvarana, kuigi tegelikult asus Kallas seal ise elama, kirjutas Äripäev.

Seetõttu süüdistati teda maksu- ja tolliametile valeandmete esitamises, mille kaasabil taotles tema ettevõte riigilt alusetult tagasi 80 948 eurot käibemaksu ning jättis erisoodustuselt tasumata 331 990 eurot tulu- ja sotsiaalmaksu.

Ringkonnakohus leidis, et ei ole tõendatud, et osaühing oleks teinud Kallasele sellise erisoodustuse, millelt oleks jäetud maksmata tulu- ja sotsiaalmaksu kuriteona kvalifitseeritavas ulatuses.