Maksumaksjate liit: jääb üle ainult loota, et hr Stalnuhhini lasteraamatute lugejad käituvad tulevikus teisiti kui raamatute autor

Maksumaksjate liidu juhatuse liige Lasse Lehis ütles Ärilehele, et taaskord päevakorda kerkinud riigikogu kuluhüvitiste teema ja konkreetsemalt keskerakondlase, rahanduskomisjoni esimehe Mihhail Stalnuhhiniga seotud hüvitiste kasutamine tema enda lasteraamatute ostmiseks võtab lihtsalt keeletuks.

"Võib vist öelda, et maksumaksjate liit on keeletu, ma ei teagi, mida muud arvata," nentis liidu esindaja Lasse Lehis. Liit on varasemalt pöördunud riigikogulaste kuluhüvitiste teemal ka riigiprokuratuuri ja kohtu poole ja nõudnud kriminaalasja algatamist, kuid kohus asja menetlusse ei võtnud. Liit hindas paari aasta eest, et mõnede kuluhüvitiste puhul ei pruugi nende kasutamine olla riigikogu tööga seotud ja samuti võib olla toime pandud riigi vara omastamine. Prokuratuur kriminaalmenetlust ei alustanud, ringkonnakohus jättis samuti asja sinnapaika. "Ilmselt meie varasemad korralekutsumised on mõjunud igale riigikogulasele vastavalt tema südametunnistusele. Pärast autoliisingu teema tõstatamist oli siiski hulk riigikogu liikmeid, kes lõpetasid autoliisingu arvete esitamise. Samas mis puudutab hr Stalnuhhinit, siis ilmselt on ta kindel, et tema valijaid see ei häiri. Ja arvatavasti ei häirigi," arutles Lehis.

Loe veel

"Me peaksime võib-olla hakkama venekeelses meedias lugejat harima selles, mida euroopalikus õigusruumis üks rahvasaadik võib endale lubada ja mida mitte. Ma ei üle küll kursis, millest räägivad hr Stalnuhhini kirjutatud lasteraamatud, aga kui need on huvitavad ja õpetlikud lood, siis on lootust, et nende raamatute lugejad ehk suures saades käituvad teisiti kui nende raamatute autor."

Lehis ütles, et raamatute kinkimises endas muidugi midagi valesti ei ole ning teeb seda isegi, lihtsalt oma raha eest. "Muidu raamat on ilus kingitus ja enda kirjutatud raamat seda enam. Minagi kingin tihti oma raamatuid. Aga ma ostan need raamatud ka kirjastajalt (maksumaksjate liidult) oma raha eest välja, kuigi võiks ka lihtsalt praagiks deklareerida ja maha kanda. Aga ma ei soovi ka kunagi saada riigikogu rahanduskomisjoni esimeheks ja ilmselt olen selle ameti jaoks liiga rumal," ütles Lehis teravalt.

4300 euro eest enda raamatuid

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees, Keskerakonda kuuluv Mihhail Stalnuhhin lasi möödunud aastal endale kuluhüvitistena välja maksta 4300 eurot enda kirjutatud lasteraamatute ees.

Mihhail Stalnuhhin esitas riigikogu kantseleile taotlusi raamate eest tasumiseks igakuiselt mullu jaanuarist kuni novembrini. Kogusumma aasta peale tuli 4331 eurot ja 29 senti.

Stalnuhhin tunnistas ERR-i uudisteportaalile antud intervjuus, et tegu oli ta enda kirjutatud raamatutega. Ise põhjendas ta olukorda sellega, et esinduskulud on enda esitamiseks ja ta kasutab raamatuid üritustel. "Panen välja igasuguste lasteürituste auhindadeks jne," ütles ta.