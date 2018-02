Maksumaksjate vaenlaseks kuulutati Jevgeni Ossinovski, sõbraks Kersti Kaljulaid

Eesti Maksumaksjate Liit (EML) kuulutas täna välja 2017. aasta maksumaksja sõbra ja vaenlase tiitli saajad. Maksumaksja vaenlase tiitli sai töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski ebaõnnestunud aktsiisipoliitika eest.

Maksumaksja sõbra tiitli sai president Kersti Kaljulaid magustatud joogi maksu seaduse väljakuulutamata jätmise eest. Uue maksu lisandumine oleks andnud piirikaubandusele veelgi rohkem hoogu ning süvendanud kahjulikke tagajärgi Eesti majandusele ja Eesti inimeste tervisele, leiab liit. EML arvates on valitsuskoalitsioon asunud liiga agaralt Eesti maksusüsteemi ümber korraldama. Maksuseadusi muudetakse liiga kiiresti ning ilma mõjusid hindamata ja asjatundjaid kaasamata.

Maksumaksja vaenlase tiitli sai töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski ebaõnnestunud aktsiisipoliitika eest. Alkoholiaktsiisi ülemäära järsk tõus on toonud kaasa massilise piirikaubanduse, mis kahjustab Eesti majandust ja riigieelarvet, soodustab salakaubandust ja musta turgu ega ole pannud eestlasi vähem jooma — pigem vastupidi. Lisaks odavale alkoholile ostavad Eesti elanikud Lätist rohkelt ka muid kaupu ja teenuseid. Veelgi enam võib Eesti maksutulusid aga vähendada soomlaste ostureiside lõppemine. EML on seisukohal, et ei piisa tulevaste aastate aktsiisitõusude ärajätmisest, vaid 2017. aasta aktsiisitõusud tuleb tagasi pöörata.

EML kutsub kõiki erakondi üles vaoshoitusele ning teeb ettepaneku loobuda 2019. aasta Riigikogu valimiste eel uute suuremahuliste maksumuudatuste lubamisest. Eesti elanikud vajavad praegu kõige enam maksurahu ja stabiilsust.