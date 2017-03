Maksumuudatused koorivad investorilt kaks nahka

Uute maksumuudatustega tekib investoril oht, et temalt kooritaks kaks nahka. Kõrgemate maksudega peavad arvestama ka kõik teised majanduslikult aktiivsed inimesed, kes endale lisasissetulekuid on tekitanud, kirjutab Äripäev.

Sest just väärtpaberitehingutega võib tekkida kahekordne mõju, mis tähendab, et kasumilt või dividendidelt makstakse tulumaksu ja see viskab investori kõrgema tulu saajate hulka, millega kaasneb suurem maksukoormus.

Ernst & Young Baltic AS partner Ranno Tingas ütles, et aktsiate müümisel mängib olulist rolli see, palju neilt tulu teenitakse. „Toon äärmusliku näite. Kui kellegi bruto kuupalk on 1200 eurot, siis saab ta maksuvaba tulu 500 eurot kuu kohta. Kui nüüd aasta lõpus ta müüb väärtpabereid ja saab sellest kasu 10 800 eurot ehk kokku tema tulu on 2100 eurot kuu kohta, siis ta kaotab maksuvaba tulu. Seega lisaks väärtpaberite müügist saadud tulule peab ta maksma tulumaksu ka kogu maksuvaba tulu pealt,“ ütles Tingas.

Sama näide toimiks tema sõnul ka siis, kui investor saaks ükskõik mis muud tulu nimetatud summas.

