Maksuprobleem lööb ettevõtjad kahte leeri

Valitsuserakonnad polnud uue tulumaksusüsteemiga päriselt rahul juba enne selle kehtestamist, praegused jutud uuest reformist ei rõõmusta aga tööandjaid, kes poleks praegust süsteemi tahtnudki, kuid ootavad stabiilsust, kirjutab Äripäev.

Väikeinvestor ja Naisinvestorite klubi eestvedaja Kristi Saare sõnul on uus tulumaksusüsteem tervikuna ebaõnnestunud. “Hea esialgse promo taga 500 eurot kõikidele jäeti mainimata süsteemi tegelikud miinus­kohad, milleks on nüüdseks välja joonistunud tegelik vähem ja rohkem maksustatavate nimekiri,” ütles ta.

Kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts ütles, et kindlasti ei ole maksusüsteemi muutmine katse-eksituse meetodil lubatav ja kui rumalusi on tehtud, tuleb need parandada ja parem on teha seda kohe.

Eesti suurettevõtjate assotsiatsioon MTÜ juhatuse esimees Tiit Vähi arvas, et praegune tulumaksusüsteem on hea ja kui seda muuta, siis saab see halvemaks. “Ma ei pööra väga palju tähelepanu praegu poliitikute ideedele, sest aasta pärast on valimised ja neil on praegu palju ideid,” ütles ta.

