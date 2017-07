Maksureha riisub lõviosa tootja kasumist

Pisut alla kaheeurose jaemüügihinnaga toote pealt 10 senti kasumit teenivale ettevõtjale tekitab meelehärmi olukord, kus riik teenib selle toote pealt mitu korda rohkem, kirjutab Äripäev.

Üle 70 eurosendi laekub maksudena 1,98eurose lõpphinnaga tootelt riigikassasse hetkeks, kui see on leidnud koha inimese ostukärus ning mööda poeparklat auto poole veereb. Tootmisketi ahel ahela haaval läbi vaadanud ettevõtja sõnul paneb nii suur kogusumma kulmu kergitama. Ettevõtja nimi, ettevõte ja müüdavad tooted on Äripäevale teada, kuid kaubanduspartneri soovile viidates palus ta jääda anonüümseks.

“Sugugi ei tahaks viriseda. Tahan panna inimesed, alustades valitsusest, mõtlema selle üle, kuidas maksud kujundavad meie ettevõtluskliimat,” möönis ettevõtja.

