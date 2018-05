Maksuvabastuse mõju: tööandjad on teinud 1288 töötajale eraravikindlustuse

„Eks see arv on veidi pettumus,” tunnistas klientide huve esindava IIZI Kindlustusmaakleri ravikindlustuse spetsialist Ain Niineste. Arvestades, et töötajad on tööturul ligi 660 000, on arenguruumi küllaga. Ettevõtetel napib töökäsi, palgasurve on tugev ja ravikindlustus on ettevõtte jaoks odavam kui palga sama palju tõstmine.

„Kui peaksin valima spordisaali hüvitise ja ravikindlustuse vahel, siis valiksin kindlasti viimase,” ütles Niineste. Põhjenduseks lisas ta, et makse suurus on sama, aga selle eest saadav hüve hoopis teine: näiteks tuhandetesse eurodesse ulatuvate ravikulude katmine.