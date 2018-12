Maksuvõlaga sahkerdanud toitlustaja läks pankrotti

Äripäeva Infopanga andmetest selgub, et KLP Toit on alates 11. detsembrist pankrotis, kirjutab Äripäev.

Ettevõtte võlg riigi ees on tänase seisuga enam kui 315 000 eurot, lisaks on portaali taust.ee andmeil ettevõte enam kui 23 000 eurot võlgu Valio Eestile.

"Kui on pankrot, siis on pankrot," ütles KLP Toidu juht Jüri Peetson neljapäeval.

Äripäev kirjutas oktoobri alguses, et KLP Toit on viimasel aastal võitnud Tallinna Südamekese ja Kiisupere lasteaedade toitlustushanked selliselt, et on osanud oma maksuvõla kavalalt ajatada.

