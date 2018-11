Maksuvõlas Anders Tsahkna sai vastu näppe

See tähendab haigla saneerimiskavale taaskord ühte valusat hoopi.

Põhja-Eesti õendusabiteenuse pakkujad on juba kevadest saati oodanud, et haigekassa sõlmiks nendega uued lepingud. Nimelt said aasta esimeses pooles läbi senised neljaks aastaks sõlmitud lepingud ja uus periood vajas uusi kokkuleppeid.

Üks haigla, kellele on uus leping haigekassaga eluliselt oluline, on Keilas asuv PJV Hooldusravi, mis on seotud soodustuskelmuse kahtlustusega ekspoliitikust ärimehe Anders Tsahknaga ja kel veel mõni kuu tagasi ulatus maksuvõlg pea miljoni euroni.

Allikas: Äripäev