Maksuvõlg. Aruannet pole. Kas toidukullerfirmaga mychef on kõik läbi?

Ettevõte lõpetas tegevuse neljapäeval täpselt kell 18, kirjutas vihjaja.

„Juhe tõmmati seinast välja ega teavitatud ei kullereid ega restorane,“ kirjutas vihjaja. „Kullerid olid edasi oma tööpostil. Kuna enamus kulleritega on sõlmitud partnerleping, siis arvatavasti ei saa keegi oma rahasid. Restoranid kelle ees on üüratud võlad ei tea siiani midagi.“

Mychef.ee'd veab Eestis JTEPartners OÜ. Ettevõtte kontaktelefonile helistades vastab numbrilt ümbersuunatud automaatvastaja, et oleme hetkel hõivatud. Vastame esimesel võimalusel.

Ettevõtte veebileht on maas. Sama on lugu ka Ukraina EDA.UA gruppi kuuluvate Foodoutgroupi äride Läti ja Leedu ettevõtete kodulehtedega. Avanevad vaid Ukraina ja Valgevene kodulehed.

JTEPartner OÜ-l oli üleval 13 510 eurone maksevõlg. 2011. aastal asutatud ettevõtte maksuvõlast 12 462 eurot on ajatatud. Ettevõttel tekkisid maksuvõlad mullu, kuid vahepeal saadi nendest jagu. See aasta on ettevõte olnud iga kuu maksuvõlas, kusjuures kümne tuhande euro tase ületati esmakordselt detsembris. Ettevõttel on ka esitamata üks maksudeklaratsioon.

Ettevõte pole äriregistrile esitanud 2017. aasta majandusaasta aruannet. 2016. aastal jäi ettevõte 696 976 eurose käibe juures 24 355 eurosesse kahjumisse. Ettevõtte omakapital oli 10 738 euroga negatiivne. 2016. aasta seisuga oli ettevõttes kaheksa töötajat. Tänavu septembri lõpu seisuga oli ettevõttes tööl töötamise registri andmetel 11 töötajat.

Creditinfo andmetel on ettevõtte tegelike kasusaajate seas Eugene Alexander Birman, John Adrien Hynes ja UAB Foodout.lt.

Ettevõtte peremees Tanel Ader telefonile ei vasta.