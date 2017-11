Maksuvõlglane ühisraha kallal

Täna Crowdestate'is raha kaasama hakanud ridaelamuprojekti ehitab firma, mis on likviidsusprobleemide tõttu olnud sisuliselt kogu aasta maksuvõlas.

Reede lõunast saab ühisrahastada Brave Capitali Saue valda kerkivat ridaelamuprojekti, mille peatöövõtja on Soome Maja OÜ, kirjutab Äripäev. Enamiku sellest aastast on ehitajal olnud maksuvõlg.

Praegu ulatub võlgnevus 13 000 euro ringi ning see on ajatatud järgmise aasta septembriks. Võlast pole Soome Maja lahti saandu terve aasta, kusjuures enamiku ajast on see ulatunud üle 20 000 euro.

