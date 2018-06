Maksuvõlglaste TOP: hiidvõlglane kadunud, asemel kuritegeliku ühenduse juht

Värskest, juuni alguse seisuga koostatud maksuvõlglaste edetabelist on kadunud firma, millel oli ülisuur, üle 1,2 miljardi euro ulatunud maksuvõlg. Maksuvõlglaste edetabelis on nüüd kahe erineva firmaga esimese ja teise koha hõivanud kuritegeliku ühenduse juht, kirjutab Äripäev.

Maksuvõlaga firmade edetabelis on esikohal mootorikütuste hulgimüügiga tegelev ettevõte INV T OÜ, mille maksuvõlg on ligi 16,5 miljonit eurot.

Teisel kohal on Adrian Arendus OÜ, mille maksuvõlg on ligi 10,1 miljonit eurot. Äripäev kirjutas tänavu mai keskel, et jõustusid kohtuotsused, mis kohustavad kütuseäri maksupetturit Oleg Belokrõlovit ja tema kaasosalisi solidaarselt tasuma petuskeemis osalenud äriühingute kokku 26 miljoni euroni küündivad maksuvõlad.

