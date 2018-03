Maksuvõlglaste värske TOPi esikümnes uus tulija

Äripäev avaldab Eesti maksuvõlaga ettevõtete täieliku nimekirja märtsi alguse seisuga. Edetabeli esikümnes on uus võlglane.

Maksuvõlga firmade värske edetabeli esikümnes on uus tulija transpordiettevõte AS Malmik Logistika (endise nimega AS Applaford ES), mille juhatuse liige on Raivo Nirk. Malmik Logistika maksuvõlg on 2 595 878 eurot.

Nirk kuulub mitme ettevõtte juhatusse. Lisaks on tal veel ka eraldi sarnase nimega ettevõte Applaford ES Transport & Logistics OÜ, mille maksuvõlg on 9. märtsi seisuga 805 545 eurot.

