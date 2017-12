Mänguasjatootjatel kurvad päevad

Kuigi jõulud on käes, on maailma suurematel mänguasjatootjatel üksjagu muret ning see teeb meele mõruks ka investoritel, vahendab Äripäev.

Analüütikud prognoosivad, et Barbie-tootjana tuntud Matteli müüginumbrid kukuvad tänavu neljandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga umbes 6% võrra. Aasta kokkuvõttes on Matteli aktsia langenud 45% võrra. Investorid pole nurka heitnud siiski kogu mänguasjasektorit. Tänavu kõige paremat minekut näitab Kanada ettevõte Spin Master (aktsia tõus 60%), mis toodab populaarseid Hatchimalsi mänguasju. Viimaste näol on tegu interaktiivse mänguasjaga, mis näeb välja kui plastmuna ning millest peaks tänu vidina omaniku headusele ja armastusele välja kooruma mänguasi. Loe pikemalt Äripäevast.