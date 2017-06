Märgatud: Tallinnas sõitis ringi imeauto

Hiljuti liikus pealinna tänavatel väljakutsuva välimusega ja tohutu furgooniga Freightliner reka, mida nähti hiljem seismas Saku Suurhalli parklas. Lapsed tundsid masinas ära multifilmi „Autod” ühe tegelase – Pikne McQueeni transpordiveoki Macki.

Lähemal uurimisel selgus aga, et tegu oli äsja Eesti turule sisenenud Kesk- ja Ida-Euroopa suurima autode varuosamüüja Inter Cars koolitusprojektiga „Show Car”, kus esitleti sõiduautode varuosi ja tööriistu. Inter Cars Eesti partnerid said selle käigus uusi teadmisi, mis aitavad pakkuda autoomanikele tänapäevasemat ja kvaliteetsemat teenust.

Koolitusi „Show Car” korraldavad kogu maailmas tunnustatud autoosade tootjate esindajad, kes on spetsialiseerunud seminaridele ja tehnilistele koolitustele. Nad toovad kaasa palju oma toodete näidiseid, et osalejad saaksid peale teoreetiliste teadmiste ammutamise ka praktilisi oskusi.

Parkimisplatsil end lahti pakkinud auto mahutab 40 kohaga konverentsisaali koos moodsa video- ja helitehnika ning LED-valgustusega. Lisaks mahuka tööriistaväljapaneku, mille eksponaate võis iga klient vabalt oma käega proovida.

Poolas on Inter Carsil üle 200 esinduse ning mujal Euroopas kokku pea teist sama palju – nendest 16 Leedus ja 10 Lätis. Eestis on suurettevõtte esindus esialgu ainult Tallinnas. 2017. aastal luuakse uued müügiesindused ka Tartusse, Pärnusse ja Ida-Virumaale. Inter Carsi valikus on üle poolteise miljoni toote alates polstrikinnitusdüüblitest kuni töökoja sisustuseni. Rohkem infot firma kohta leiab kodulehelt www.intercars.ee.