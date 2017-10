Märgiline muutus: Äripäev soovitab valida erakonda, kes majandusest mitte midagi ei taipa

Sotside majanduspoliitika ei kõlba kuhugi, kuid kui tuleb valida väärtuste ja majanduse vahel, valime väärtused, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Käes on hetk, kus pidime valima väärtuste ja majanduse vahel – ja me valisime väärtused. Majandus, maksud ja ettevõtluskeskkond on meile äärmiselt olulised, kuid liberaalsed, inimese vabadust ja väärikust kõigest ülemaks pidavad väärtused kallimad veel.

Peame natslike ideedega flirtiva Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna tekitatud moraalset reostust ühiskonnas niivõrd ohtlikuks ning suurerakondade, Keskerakonna ja Reformierakonna vastust sellele sedavõrd hambutuks, et soovitame toetada ainsat poliitilist jõudu, mis on selle ohu olemust mõistnud.

Kas me oleksime siis valmis tõesti ka riigitüüri juurde, näiteks peaministrierakonnana lubama sotsiaaldemokraadid, kes – olgem ausad – majandusest mitte midagi ei taipa? Erakonna, kelle ainus majanduslik mõte on maksude suurendamine, raha ümberjagamine, ilma sügavama mõistmiseta, kuidas lisaväärtust luuakse? Ei. Meie soovitus kehtib ühekordselt kohalike valimiste kohta Tallinnas.

