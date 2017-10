Margus Linnamäe firma palus minister Ossinovskilt kaitset

Ravimi- ja meediaärimees Margus Linnamäele kuuluv AS Magnum saatis sotsiaalminister Jevgeni Ossinovskile esmaspäeval kirja, kus palub temalt abi Ravimiameti ohjeldamisel. Sotsiaalministeeriumi kantsler Marika Priske pidas Magnumi etteheiteid põhjendamatuks, kirjutab Äripäev.

„Kirjutame Teile seoses murega Ravimiameti tegevuse pärast. Oleme pikema aja jooksul üha kasvava nõutusega vaadanud, kuidas Ravimiamet pidurdab mis tahes innovatiivseid algatusi, mille oleme apteegisektori poolt välja pakkunud. Samal ajal pole Ravimiamet ise lahendusi välja pakkunud sektori oluliste probleemide lahendamiseks ning apteegiteenuse arendamiseks. Selle tulemusena võib liialdamata öelda, et apteegisektoris valitseb juba aastaid paigaljooks. Isegi mujal Euroopas ammu kasutatavad lahendused Eestisse ei jõua, rääkimata päris uudsetest. Kahjuks on peamised kannatajad selle olukorra tõttu patsiendid,“ kirjutab AS Magnum juhatuse esimees Ahti Kallikorm.

