Margus Linnamäe omandas poole Biomarketist

Ärimees Margus Linnamäe sai konkurentsiametilt loa omandada 50% ökotoodete jae- ja hulgimüügiga tegelevast Biomarketist.

Koondumisteate kohaselt on ostu eesmärgiks laiendada Biomarketi äritegevust, andes juurdepääsu Linnamäe ettevõtte UP Invest finantsvahenditele. Koondumine annab UP Investile võimaluse siseneda uutele turgudele, kus ta senini tegutses väikesemahulise kõrvaltegevusena.

Tehingu järgselt saab Up Investist Biomarketi suuromanik 50% osalusega. 40% ettevõttest jääb Priit Mikelsaare ettevõttele OÜ Moos ning 10% Arno Ilvese ettevõttele Philia OÜ.

Linnamäe ettevõte tegutseb mitmetes valdkondades, millest olulisemad on ravimite hulgi- ja jaemüük, kinnisvarahaldus, parfümeeria- ja kosmeetikavahendite hulgimüük, segapõllumajandus, trükiteenuste osutamine, uudisteagentuuriteenused, meediamonitooringuteenused, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamine, televisiooni- ja raadioteenused, reklaamitegevus, internetiportaalide- ja oksjonikeskkondade opereerimine, raamatute ja koolitarvete jaemüük, ajalehtede ja ajakirjade kojukanne.

Biomarket OÜ äritegevuseks on ökotoodete jae- ja hulgimüük üheksas kaupluses.