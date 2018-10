Margus Rink: Danske määris Eesti panganduse maine

Kuidas Danske skandaal on Eesti pangandust kahjustanud?

Rink: "Meie räägime praegu EBRDga, kas nad ostaks meie võlakirju. Läbirääkimistel tuli jutuks, et Eestis on rahapesu teema, et kuidas selle pangaga, mille võlakirju ostma lähme, kuidas sel on rahapesuga, kas on ohte.

Me oleme praegu mitteresidentide äri sulgenud. Viimase aasta oleme iga kuu mitteresidentide kontosid sulgenud, sest me ei saa neist lõpuni aru, need on riskantsed ja regulatsioon on karm, meil ei ole võimalik nendega äri teha."