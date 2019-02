Margus Rink: Danske sulgemine on olnud võimalus kohalike pankade jaoks

"Danske on lõpetanud tegevust Eestis viimased 2 aastat. Enamus klientidest on endale igapäevasteks arveldusteks kodupanga leidnud. Coop Panga turuletulek langes samasse aega ja rõõm on tõdeda, et paljud kliendid on Coop Panga endale sobivaks pangaks valinud.

Danske filiaali sulgemine puudutab veel umbes 15 000 hoiustajat ja 12 000 laenuklienti. Tegu on atraktiivse võimalusega laenuportfelli suurendamiseks. Meile on kindlasti huvitav mõte ka Danske olemasoleva laenuportfelli ostmine. Lisaks pakume Danske era- ja äriklientide jaoks atraktiivseid tingimusi hoiustamiseks ja kutsuda neid sisuliselt üle tee asuvasse Coop Panka,” ütles Rink.