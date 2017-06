Mari-Liis Lille süüdistanud ärimees tunnistab: eksisin arvutusega

Mari-Liis Lille ja tema abikaasat Ivo Uukivi maksude optimeerimises süüdistanud ärimees Jaak Nigul tunnistab, et arvutas perekonna makstud dividende valesti. Siiski jääb ta kindlaks enda seisukohale, et näitlejapaar on tegelenud maksude optimeerimisega.

Nigul väitis mai lõpus Ekspressis avaldatud loos, et Lille ja Uukkivi firmast U8 OÜ on Uukkivile aastatel 2005-2017 makstud üle 250 000 euro dividende. Tegelikult maksti neid 219 000 eurot. Nigul ajas nimelt segamini määratud ja tegelikult väljavõetud dividendid. "Ma vabandan eksimuse pärast!" kirjutas Nigul. Segadus valitseb ka OÜ-le kuuluva kinnisvara väärtuse osas. Nigul väitis algselt, et ettevõte soetas 250 000 euro eest kinnisvara 10-protsendise amortisatsiooninormiga, mis võimaldab kasumit vähendada, kuid mille väljarentimise tulu ettevõtte aruanded ei näita. Lill lükkas need väited ümber: "Kinnisvara soetamismaksumus oli tegelikkuses 50 000 eurot väiksem, kui artiklis kirjas ja kinnisvara kasutatakse osaühingu põhitegevuseks. Amortisatsiooninormiga tegeleb professionaalne raamatupidamisfirma, keda selles küsimuses usaldame." Nigul jääb aga endale kindlaks. "U8 OÜ 2015. aasta aruanne näitab ettevõtte ehitusliku põhivara ja maa soetushinnaks koos tehtud parendustega 245 655 eurot ja akumuleeritud kulumiks ehitistel -125 979 eurot. 2016. aastal on soetusmaksumus tänu parendustele tõusnud 254 685 ja kulum -140 008 euroni." Seotud lood: Mari-Liis Lille vastus maksude optimeerimise kriitikale: maksame Ivo Uukkiviga endale kultuuriinimeste kohta korralikku palka Tegu on raamatupidamisliku küsimusega - soetusmaksumus ei tähenda sugugi "soetamise maksumust" ehk fikseeritud summat, vaid on ajas muutuv suurus. Loe veel Nigul lisab ka uue süüdistuse: "Kuigi meedia väidab, et te elate alates aastast 2009 Pärispea külas, siis aruanded väidavad, et seal on hoopis Pärispea Loominguline Keskus." "Kui keegi nõuab suuremat ümberjagamist, siis ta võiks alustada iseendast ja mõelda, kas ta maksab niigi palju makse, et saaks kaetud riiklik pension ja haigekassa ravikulud vähemasti tema enda vanemate ja ka vanavanemate eest? See on vähim, mida ühelt ettevõtjalt nõuda saab," lõpetab Nigul. U8 OÜ esitas värskelt mulluse majandusaasta aruande. Ettevõtte müügitulu oli 67 000 eurot, vähenedes aastaga 20 000 võrra, ja teeniti 6700 eurot kahjumit - mullu 7100 kasumit.