Mari-Liis Lille vastus maksude optimeerimise kriitikale: maksame Ivo Uukkiviga endale kultuuriinimeste kohta korralikku palka

Näitleja Mari-Liis Lill vastas ettevõtja Jaak Niguli kriitikale sellest, kuidas sotsiaalsest vastutusest kõnelevad isikud ise oma firmades makse optimeerivad, et tema ja ta elukaaslase Ivo Uukkivi firma U8 alt makstakse mõlemale igakuist palka 990 eurot, dividende on firmast võetud aastate jooksul 230 000 eurot ning osaühingule kuuluva kinnisvara soetusmaksumuseks on 200 000 eurot. Riigimaksudena tasutud summa paigutab firma kõigi maksumaksjate arvestuses esimesse veerandisse.

Ettevõtja Jaak Nigul kirjutas Eesti Ekspressis ilmunud arvamusartiklis: „Vastan Mari-Liis Lille küsimusele: teie pildil on valesti see, et etendus- ja reklaamiteenuseid pakkuv ettevõte U8 OÜ pole kunagi maksnud teile juhatuse liikme palka ning on maksnud minimaalselt palka töötajatele ja sotsiaalmakse riigile, samas on ettevõte maksnud Ivo Uukkivile üle 250 000 euro dividende ja soetanud umbes 250 000 euro eest kinnisvara, millel asuvaid hooneid on kulumisse kantud 10 protsendise amortisatsiooninormiga (võimaldab kasumit vähendada), kuid mille väljarentimise tulu U8 OÜ aastaaruanded ei näita. Valesti on see, et te ise olete teinud kõik pääsemaks ümberjagamisest lastetoetuse ja kultuuritöötajate palga heaks. Kindlasti suurendab Mari-Liis Lille maksuoptimeerimine ka paljuräägitud statistilist palgalõhet."

Avaldame Mari-Liis Lille vastuse muutmata kujul.

Hea härra Jaak Nigul,

see on teist väga kena, et te muretse olulise teema pärast ühiskonnas. Paljud ettevõtted tõesti tegutsevad nõnda, et nad ei maksa riigile makse (EMTA kodulehe 2016. aasta andmetel on neid lausa 10017). Teie arvamusloost jääb aga ekslik mulje nagu kuuluks ka OÜ U8 nende hulka. See ei ole tõsi, kuna OÜ U8 oli samade EMTA 2016. aasta andemete põhjal 25038 kohal 120908 maksumaksja seas (mis tähendab, et kuulus esimese enim makse maksnud veerandi hulka).

Samuti on ekslik väide, et firma maksab oma töötajatele minimaalselt palka. Tuletan teile meelde, et miinumumpalk 2016. aastal oli 430 eurot. 2016. aastal oli minu palk 608 eurot ja see tõuseb alati vastavalt võimalustele (sel aastal on brutopalk 990 eurot, seoses töökohustuste suurenemisega).

Palga arvestamisel lähtume sellest, et vabakutselise näitleja ja lavastajana on kuid, mil firma sissetulekud ületavad palga määra, aga samas on kuid, mil mul ei ole ühtegi sissetulekut ja nii tuleb tulusid aasta peale laiali jaotada. Teie jaoks võib see tunduda minimaalne summa, aga kultuurimaastikku lähemalt vaadates on see realistlik summa.

Ka oli vale väide nagu suurendaks meie firma soolist palgalõhet. OÜ U8-s on kaks töötajat - Ivo Uukkivi ja Mari-Liis Lill - ja nad said mõlemad 2016. aastal võrdselt palka.

Samuti oli vale kinnisvara kohta avaldatud info - kinnisvara soetamismaksumus oli tegelikkuses 50000 eurot väiksem, kui artiklis kirjas ja kinnisvara kasutatakse osaühingu põhitegevuseks. Amortisatsiooninormiga tegeleb professionaalne raamatupidamisfirma, keda selles küsimuses usaldame.

Juhatuse liikmetele ei ole seaduse järgi kohustust palka maksta ja seni, kuni ma olin Eesti Draamateatri palgal (kes tööandjana tasus riigile minu eest kõik maksud), ei olnud selleks ka võimalust ja vajadust. Viimased kaks aastat olen olnud vabakutseline ja kogu selle aja on OÜ U8 mulle korralikult palka maksnud. Kahe töötajaga firmas on juhatuse liikme kohustused sisuliselt sümboolsed ja seetõttu ei ole ka eraldi palgarida.

Tõsi on see, et Ivo Uukkivi on tõesti 12 aasta jooksul (2005-2017) võtnud välja dividende, küll eksisite jälle numbriga, tegelikkuses siiski 20 000 euro võrra vähem.

Ja võib-olla oleks olnud aus sinna juurde ka lisada, et nende samade aastate jooksul on OÜ U8 maksnud riigile 311 600 eurot makse, mida ei oleks riigi eelarves olemas, kui üks näitleja ei oleks otsustanud teatritöö kõrvalt ka natuke ettevõtlusega tegeleda.

Aitäh veelkord olulisele teemale tähelepanu juhtimast, aga ma usun, et alati ei pea vahendeid valimata oma eesmärke saavutama.

OÜ U8 lubab omaltpoolt jätkata võimaluste piires töötajate palgatõusuga ja kvaliteetsete kultuuriteenuste pakkumisega (mida vanasti kutsuti kultuurielamusteks) ka edaspidi.

Mari-Liis Lill