Marii Karell: mina, Swedbanki klient, olen oma kodupangas pettunud

Üle 20 aasta Swedbanki lojaalne klient olnud Marii Karell kirjutab portaalis Geenius, et eile oli esimene päev, kus ta tundis, et nüüd on aeg panka vahetada.