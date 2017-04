Maris Lauri eelarvest: kõige hullem on reservide kasutusele võtmine

Endise rahandusministri, Reformierakonna liikme Maris Lauri hinnangul riigi eelarvestrateegia puhul hirmutav, et planeeritud on väga suur puudujääk ja kasutusele võetakse reservid, kirjutas ERRi uudisteportaal.

"Nii palju kui on teada ja välja imbunud - sest korrektselt pole veel lõplikke numbreid tabelina esitatud - on hirmutav see, et väga suur puudujääk on sisse planeeritud ja see puudujääk kavatsetakse katta ühelt poolt uute maksudegea või ka maksude tõstmisega, mille puhul vahete-vahel võib kahelda, kas prognoosid on adekvaatsed," rääkis Lauri "Aktuaalses kaameras".

"Aga minu arvates kõige hullem on see, et võetakse kasutusele reservid. Meil on reserve vaja tuleviku jaoks, alates kas või sellepärast, et me ei tea, mis võib juhtuda. Ja 2020. aastal lõpevad Euroopa Liidu rahad. Mida me siis teeme?" lisas ta.

Ta selgitas, et reservid on mõeldud olukordadeks, kui midagi juhtub. "Maailmas võivad asjad väga tõsiselt metsa minna. Kui vaatame ikkagi sellele, mis juhtub pärast 2020, kui Euroopa Liidu rahad hakkavad vähenema, me peame arvestama, et Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust, võimalikud summad, mis meile laekuvad, vähenevad veelgi. Mida me siis teeme? Meil on vaja siis investeerida, teha suuri reforme ja meil ei ole endil siis enam ühtegi raha," arutles Lauri.