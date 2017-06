Maris Lauri: Kesk ja sotsid säilitasid selgrootu ja põhimõttelageda rahandusministri

Keskerakond ja SDE vajavad selgrootut ja põhimõttelagedat rahandusministrit – sellest ka nende kirglikud ja kiired kaitsekõned – ja nad säilitasid selle, kirjutab endine rahandusminister Maris Lauri (Reformierakond) oma blogis.

Lauri kirjutas koalitsiooni maksuläbirääkimisi kommenteerides, et Keskerakond ja sotsid andsid järele tühiasjades, kuid sundisid IRLi leppima vasakpoolsete põhimõtetega. "IRL ei suutnud end kehtestada, muudatused on kosmeetilised, mitte midagi sisulist pole," märkis ta. "Ehk siis vasakpoolne eelarvepoliitika jätkub, kuna väidetavalt konservatiivne ja parempoolne erakond on selliste arengutega nõus."

"Ainuke positiivne nihe paistab olevat pakendimaksu edasilükkamine. Selles osas on lootust, et ehk suudab valitsus aasta jooksul pakenditega seotud teemad sisuliselt selgeks teha," kirjutas Lauri.

Koalitsioon jättis ära ka panditulumaksu, kuid plaanib selle asemele kohe uut maksu. "Kuigi Seeder lubas, et uut maksu ei tule, ta siiski tuleb: laenumaks. Samavõrd tobe ja sobimatu," sõnas Lauri.

Samuti jääb maksuläbirääkimiste tulemusel Lauri sõnul alles eelarvepuudujääk. "Ehk valitsus tegutseb selle nimel, et Eesti jõuaks lähima paari aasta jooksul majanduskriisi," ütles ta.

Loe täispikalt Maris Lauri blogist.