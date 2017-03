Maris Lauri: minister Ossinovski jagab lubadusi, mida ta täita ei suuda

Tervishoiu rahastamise suurendamiseks peab valitsus piirama teisi riigieelarvelisi kulutusi või tõstma makse, lausus majandusanalüütik, riigikogu Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Maris Lauri.

„Üllatust ei tulnud: Ossinovski lubadus, et leitakse raha tervishoiu lisarahastamiseks, jäi täitmata. Ettepanek, millega Ossinovski läks valitsusse, oli sama, millest ta rääkis eelmisel aastal: maksta sotsiaalmaksu pensionäride eest riigieelarve muudest vahenditest," ütles riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Maris Lauri.

Selleks, et suurendada tervishoiu rahastamist enam kui kasvab ravikindlustusmakse laekumine, peaks majandusanalüütiku sõnul piirama teisi riigieelarvelisi kulutusi või tõstma makse.

„Praegune valitsus alustas oma tegevust uljaste maksutõusudega, kuid nüüdseks on selgunud, et neid ei ole nii lihtne teha kui valitsus ametisse asudes arvas. Juriidilistele tõketele lisaks ei pruugi maksutõusud anda ka loodetud tulu," ütles Lauri.

Majandusanalüütik märkis, et on ka oht kärbeteks valitsuse jaoks vähem tähtsates valdkondades ja sellel oleksid Eestile halvad tagajärjed.

„Teoreetiliselt võiks valitsus ju mingeid kulutusi vähendada või jätta mõned plaanid ellu viimata, kuid valiku tegemine on ülikeeruline. Niisiis võidakse hakata kärpima praeguse valitsuse jaoks mitteprioriteetsete valdkondade kulutusi," selgitas ta.

Lauri leiab, et lubaduste andmise asemel on ministril aeg tegudele asuda.

„Ma ei tea, kuidas kavatseb Ossinovski tervishoiule lisarahastuse saada ja oma lubadused täita. Halb kogu asja juures on see, et minister ei ole valmis olukorrast ausalt rääkima, vaid jagab lubadusi, mida ta täita ei suuda," lausus reformierakondlasest riigikogu liige.