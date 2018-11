Maris Lauri: tehnoloogia hävitab ühed töökohad, kuid loob uued asemele

Uute ja paremate tööriistade kasutamine ehk parem tehnoloogia aitas kaasa inimese kujunemisele. Miks me siis nüüd arvame, et tehnoloogia võtab töö ära? Traktorite tulek hobuste ja härgadega veetud atrade asemel vähendas küll põllutööliste vajadust, kuid selle asemel oli vaja traktoriste, mehhaanikuid ja traktoreid valmistavaid töölisi. Mehhaniseerimine võimaldas toota asju ja teha seda, millest varem suurem osa inimestest võis halvemal juhul vaid unistada. Nii ongi: tehnoloogia hävitab ühed töökohad, kuid loob uued asemele. Inimese ja ühiskonna probleem on see, et kohandumine ei toimu alati piisavalt kiiresti, sest inimene vajab aega õppimiseks ja oskuste omandamiseks. Mõni ei tahagi õppida ja jääb aastateks, halvemal juhul surmani taga igatsema hobusega veetavat atra.

Robot on masin, ta on tark masin, kuid ikkagi masin ja vähemalt senini teeb ta seda, mida inimene ta tegema on pannud. Seega tuleb robotitesse suhtuda samamoodi kui teistesse masinatesse. Kui me tööpinke ei maksusta, siis miks peaksime roboteid maksustama? Maksustatakse ikka tulu, mis teenitakse olgu see siis saadud atru, traktoreid või roboteid kasutades.

Loe pikemalt Lauri blogist.