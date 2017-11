Marje Josing: aktsiisitõus ajab napsusõbrad Lätti, sealt koju kantud suur alkoholikogus aga omakorda rohkem jooma

Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing usub, et alkoholiaktsiisi tõus tuleks peatada ja võtta senitoimunut hea õppetunnina, mis pole veel väga kalliks maksma läinud.

"Kindlasti viga, mis tehti, oli see, et alahinnati sellise tekkiva piirikaubanduse mahtu ja see on suur probleem kõigis neis prognoosides, et ei kujutatud ette, et miks eestimaalane peaks sinna minema, aga näete, et läheb," ütles Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing "Aktuaalsele Kaamerale“ aktsiisitõusu ümber toimuvat kommenteerides.

Marje Josing pole ka kindel, et aktsiisitõus rahva alkoholitarbimist oluliselt vähendab. "Kui tarbijal on juba sõltuvus alkoholist, siis sellise suure koguse ostmine ahvatleb rohkem tarbima. Nii et näeme ilmselt kaht trendi praegu. Mõõdukaid ja vähese tarbimisega tarbijaid piirab see praegune hinnatõus päris ilusti, et ostetakse kolme õlle asemel kaks õlut. Suurema tarbimisharjumusega inimesed siirduvad teise riiki ja ostavad päris suuri koguseid."

Kogu alkoholiaktsiisi ümber käinud tantsu soovitab Josing võtta kui head õppetundi, mis on seni ikka veel üsna odavalt kätte tulnud, ja seda tuleviku tarbeks meeles pidada.

"Esimene asi, mida kindlasti ettevõtjad ootavad, kus riik võiks vaadata, on ikkagi kulud, et me ei hakkaks nüüd paaniliselt mingeid muid makse kiiresti ilma mõjuanalüüsita välja mõtlema, millega seda auku täita, et vaadata väga rahulikult üle kulud," lisas ta.