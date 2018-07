Marje Josing: meie suurim vedaja on ehitus

Kuigi eratarbimine on hea ning inimeste sissetulekud suurenevad on kaubandusettevõtete kindlustunne madalam kui pikaajaline keskmine. Josingu hinnangul on suuremad probleemid kaubandusettevõtetel ilmselt hinnatõus ning kaubandusettevõtete omavaheline väga tugev konkurents. „Kui vaatame olemasolevaid ning üha lisanduvaid uusi kaubanduskeskusi, siis on selge, et keegi võidab ja keegi kaotab,“ lausus Josing. Lisaks liiguvad järjest suuremad summa e-kaubandusse.

Pikaajalisest keskmisest kehvem on ka teeninduse kindlustunne. Teenindussektori koosneb erinevatest valdkondadest ning ka languse põhjused on erinevad. Nii olid teeninduse eelmise aasta suur tõus seotud eesistumisega, mida sellel aastal ei ole ning ka majutuse kindlustunne on seetõttu madala. Transpordisektori sektori kindlustunde vähenemine on aga seotud maksutõusude (aktsiisitõusud) ning Poola logistikasektori probleemidega.