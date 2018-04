Marje Josing: toidukorv pole kunagi varem nii kallis olnud

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) ekspertide koostatud analüüsist selgub, et ligi viieprotsendine majanduskasv 2017. aastal on parendanud elanike elujärge ning peegeldab nii investeeringute aktiviseerumist kui ka kõrget tööhõivet.

Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing ütles esimese kvartali majandusseisu uuringut tutvustades, et eksperdid hindavad olukorda heaks ja ka kuue kuu prognoos on positiivne, kuid ühtlasi on hinnatõus olnud selline, et põhitoidukaupade korv on kallim kui kunagi varem, kirjutab ERR.

EKI kogub andmeid põhitoidukaupade korvi kohta alates 1993. aastast igas kvartalis - tegu pole mitte kogu ostukorvi, vaid põhitoiduainetega, millest on võimalik neljaliikmelisel perel ära elada - ning märtsis oli selle maksumus rekordtasemel, 75 eurot.

"Nii kallis pole see kunagi olnud," lausus Josing.

Ta ütles, et ekspertide hinnang Eesti majandusele on praegu üksmeelne: kõik ütlevad, et seis on hea ning ühtlasi prognoosivad soodsa olukorra jätkumist ka edasiseks kuueks kuuks.

Josingu sõnul olid ekspordinumbrid aasta esimestel kuudel väga head ning kõigil Eesti suurematel ekspordipartneritel läheb hästi.