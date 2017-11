MarketWatchi kolumnist: tüüpiline bitcoini-investor ei teagi, miks virtuaalrahasse panustab

Olete mures, et bitcoin on mullis ja turgu on tabanud maania? Peaksitegi olema, põhjust on küllaga, kirjutab MarketWatchi kolumnist Brett Arends (vahendab: Äripäev).

Spekulatiivne "digivaluuta" tõusis uuesti värske rekordini (8000 dollarit) ning kõigi bitcoinide turuväärtus kasvas uskumatu 130 miljardi dollarini (praeguseks maksab bitcoin juba 9677 dollarit – toim). Samal ajal selgus aga küsitlusest, et tavalised ameeriklased, kes plaanivad sellest riskantsest mängust osa võtta, ei saa mõhkugi aru, mida nad teevad. Kolm neljandikku bitcoini investeerinud inimestest ei suuda anda head põhjendust, miks nad selle investeeringu on teinud. Allikas: Äripäev